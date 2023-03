Réforme des retraites, report de la visite de Charles III... Ce qu'il faut retenir des déclarations d'Emmanuel Macron

Depuis Bruxelles, Emmanuel Macron s'est exprimé après la journée de mobilisation mouvementée de jeudi et le report de la visite du roi Charles III.

La réforme des retraites va poursuivre son "chemin démocratique" et "continuer d'avancer", a déclaré vendredi 24 mars 2023 Emmanuel Macron en dépit du durcissement de la contestation sur ce texte dans le pays. "Nous continuons d'avancer, la France ne peut pas être à l'arrêt", a-t-il dit depuis Bruxelles à l'issue d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne.

Jeudi a été marqué par une très forte mobilisation dans la rue et une montée en puissance des violences, alors que 457 personnes ont été interpellées dans le pays et que le ministère de l'Intérieur a fait état de 441 blessés parmi les policiers et gendarmes. Des violences condamnées par le président de la République.

Emmanuel Macron s'est dit "totalement disponible" pour avancer avec l'intersyndicale sur le sujet des retraites, notamment sur des sujets comme l'usure professionnelle, a pris en exemple le président de la République. Tout en précisant que le sujet des retraites est aujourd'hui entre les mains du Conseil constitutionnel.

Une nouvelle date pour la venue du roi d'Angleterre

Une nouvelle journée de manifestation a été annoncée pour mardi 28 mars, en plein pendant la première visite officielle du roi Charles III d'Angleterre. Un déplacement qui a finalement été reporté. "Nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens de proposer au roi de faire une visite d'Etat en plein mouvement de contestation", a expliqué Emmanuel Macron.

"Il faut réorganiser tout ça quand le calme sera revenu, nous avons calé une nouvelle visite en début d'été". Le roi devait notamment passer par Paris, qui est en proie aux tensions chaque soir depuis l'utilisation de l'article 49.3 en Assemblée nationale, mais aussi à Bordeaux où la façade de la mairie a été incendiée lors de violents heurts dans la nuit de jeudi.