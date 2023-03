Rugby à XV : Sévérac retrouve des couleurs... et des ambitions

Dimanche, à 15 heures, Sévérac reçoit l’entente Aussillon-Mazamet, pour un match crucial en vue de la suite pour les Aveyronnais.

Depuis 50 ans, les pages du grand livre d’histoire de l’USS s’écrivent notamment au rythme de ces week-ends où les spectateurs ont coutume de se retrouver en tribune, et plus encore, le long de la main courante du stade de la Catonnerie, afin de vivre au plus près ce qui se joue sur le terrain. Ce sera encore le cas dimanche avec la réception d’Aussillon-Mazamet pour le compte des 16es de finale de Régionale 3. Un match couperet qui vient récompenser une saison exemplaire, puisque Sévérac a terminé 1er de sa poule, et qui symbolise également la nouvelle dynamique dont bénéficie l’ensemble du club, fort de ses 150 licenciés. En effet, après une année de transition, la politique de recrutement a porté ses fruits avec l’engagement d’un nouveau staff, une augmentation significative des effectifs seniors et U14, la création d’une équipe féminine senior, une école de rugby toujours attractive et un partenariat renouvelé avec Millau dans les catégories cadets, juniors et féminines de plus de 15 ans. Dans ce cadre, autour d’une équipe de bénévoles fidèles et investis, il est évident que ce qui fait la force de l’USS, de ce véritable rugby de village dont on loue les valeurs, est le fait que tous les joueurs sont issus du cru. De la famille. Ce, dans un collectif senior, qui permet un parfait amalgame entre anciens, aguerris, et beaucoup plus jeunes, plein d’enthousiasme.

"Le lancement d’une histoire"

Les 16es de dimanche, où l’on va recouvrer avec un évident plaisir le parfum si particulier des phases finales sont donc un nouveau départ pour le club, comme le spécifie Franck Saint-Antonin, entraîneur : "On ne peut pas se cacher, on voulait terminer premiers pour jouer ce match à la maison. On s’en est donné les moyens, on a travaillé dans ce sens. Ce premier match, toujours très difficile, sera le lancement d’une histoire de groupe prompte à laisser une empreinte dans le club, pour les plus jeunes. Mais un match de phase finale, ça se gagne… Les compteurs sont remis à zéro. À nous désormais de montrer nos ambitions, devant notre public". La formation d’Aussillon-Mazamet ne viendra pas à Sévérac en victime expiatoire. Très joueurs, équilibrés dans toutes leurs lignes, renforcés au centre, les Tarnais auront à cœur, comme les Sévéragais, de produire du jeu. Celui qui fait leur force et qui, l’an dernier en championnat de 2e série, leur a permis de rivaliser tant à l’aller qu’au retour, puisque les rencontres s’étaient soldées par un seul point d’écart.

Rendez-vous donc à la Catonnerie dimanche, dès 15 heures, pour une rencontre capitale dans l’optique d’une qualification pour les 8es de finale, qui serait surtout gage d’une nouvelle réception à Sévérac le 2 avril, puis d’un ticket pour les championnats de France. Les clefs sont véritablement dans les mains des Sévéragais qui n’ont d’autre choix que de l’emporter pour espérer poursuivre une très belle aventure humaine…