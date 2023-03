Ce week-end des 25 et 26 mars, une mobilisation internationale réunit jusqu'à 10 000 personnes à Sainte-Soline pour s'opposer à la construction d'un de ces gigantesque réservoirs artificiels qui font en moyenne une dizaine d'hectares. Et des tensions n'ont pas tardé à éclater.

Ils comptent bien mettre les pieds dans le plat, pour empêcher la construction d'une méga-bassine à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, au coeur d'un territoire où les projets de construction de ces immenses réserves d'eau ne manquent pas. Sainte-Soline fait ainsi partie d'un projet, soutenu par le gouvernement, d'un ensemble de 16 méga-bassines d'une capacité totale de 6 millions de mètres cubes d'eau, puisée en hiver dans les nappes superficielles, rappelle le Huffington Post.

Les porteurs du projet, une coopérative de 450 agriculteurs, souhaitent ainsi se prémunir contre le réchauffement climatique et des sécheresses à répétition l'été, alors que leur détracteurs dénoncent un "accaparement" de ce bien précieux par "l'agro-industrie".

Jusqu'à 10 000 personnes sont attendues ce week-end des 25 et 26 mars pour manifester contre ce projet couvrant une dizaine d'hectares pour chaque bassine. Parmi lesquels des Aveyronnais, notamment des membres de la Confédération paysanne.

Alors que les cortèges se rapprochent toujours plus de la #megabassine, des voltigeurs en quads de déploient sur les routes alentour #SainteSoline #megabassines pic.twitter.com/VG2iM7rU1O — BassinesNonMerci (@BassinesNon) March 25, 2023

Dès vendredi, un campement a été installé sur un terrain privé à proximité du chantier, dans une zone où l'interdiction de manifester a été prise en soirée par la préfecture. Les organisateurs envisageaient également une deuxième manifestation, à Mauzé-sur-le-Mignon où a été construite la première méga-bassine du projet, malgré un premier rassemblement d'opposants en octobre 2022.

Ce samedi 25 mars, ce sont entre 6 000 et jusqu'à 25 000 personnes selon les organisateurs qui ont formé un cortège pour aller manifester dans cette zone et encercler le chantier vers midi, et les premières tensions ont éclaté avec les quelques 3 200 membres équipés de quads et de gaz lacrimogène.

Bataille rangée, des blessés

La tension est montée comme le nombre de manifestants, tension qui va devenir intense vers 13 heures, avec des affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre, avec l'usage de canons à eau, de lacrymogène, de feux d'artifice, de mortiers, de cocktails molotov.

#SainteSoline Tirs de mortiers, jets de cocktails Molotov et de projectiles divers sur les #gendarmes. Opération de gendarmerie en cours pour repousser les assauts d'une foule extrêmement violente. Evitez le secteur. pic.twitter.com/szA7Mqtp6k — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) March 25, 2023

Une vraie bataille rangée dans laquelle deux véhicules ont brûlé, alors que du côté des manifestants, l'association "Bassines non merci", à l'origine de ce rassemblement, annonce des "blessés graves", déplorant que les forces de l'ordre ne laissent passer le Samu.

Plusieurs personnes grièvement blessées du côté des manifestant•es, des personnes inconscientes. Les grenades désencerclantes pleuvent. pic.twitter.com/xZAbRn4gXh — BassinesNonMerci (@BassinesNon) March 25, 2023

15 h 15

Selon France Info et BFMTV, un photographe et plusieurs gendarmes ont également été blessés, pris en charge par les équipes médicales de la gendarmerie.