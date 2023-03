Espalion. Quatre humoristes pour une belle soirée détente

Un plateau 100 % féminin en tournée : Nicole, Olivia, Christine et Antonia vous donnent rendez-vous le vendredi 7 avril, à 20 h 30, au gymnase intercommunal.

Elles sont drôles, réjouissantes, sulfureuses, impertinentes, inspirantes… Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes, autrices… En plateau, c’est la meilleure façon de découvrir ces humoristes qui ont quelque chose à dire ! Entre vannes aiguisées, textes choyés et conscience sociale, les nouvelles grandes de la scène comique francophone s’imposent et interpellent. Please stand-up ! C’est un plateau unique, un spectacle avec des extraits de seules en scène et des sketchs inédits écrits pour l’occasion, de faire réfléchir et rire. Le plateau 100 % féminin avec Nicole FerroniI, Christine Berrou, Olivia Moore, Antonia de Rendinger est en tournée. Elles seront à Espalion pour vous faire rire. Please Stand-up est une scène plurielle des représentantes de l’humour actuel. Dans le cadre du programme culturel de la communauté de communes, ce spectacle d’une durée de 1 h 20 s’adresse à tout public à partir de 14 ans. Suivez toute l’actualité sur comtal-lot-truyre.fr ou sur la page Facebook 3CLT.Tarif : 10 €. Contact et réservations conseillées auprès du service culture : comtal-lotruyere.fr/decouvrir/culture/reservation ou Tél. 05 65 48 33 90 ou culture@3clt.fr