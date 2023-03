Saint-Saturnin-de-Lenne. Une après-midi jeux de société

Après le succès de la soirée familiale "Jeux de société" du 10 novembre, les participants ont souhaité que cette animation soit reconduite. Aussi, samedi 18 mars après-midi, a eu lieu la deuxième édition des "Rencontres jeux de société". Elle était organisée par l’équipe des bénévoles de la bibliothèque avec la participation de Célia et Éloïse. À la salle des fêtes, dès 14 h, plus de trente personnes ont eu le plaisir de se retrouver pour jouer ensemble. Des jeux étaient mis à leur disposition et certains participants avaient apporté "leurs préférés" afin de les faire découvrir à d’autres joueurs. Ce fut une après-midi divertissante où parents, enfants et amis ont joué ensemble, quel que soit leur âge. L’ambiance était conviviale et très détendue. Ces rencontres très appréciées sont une façon originale et très agréable de se retrouver, de vivre l’instant présent en laissant les soucis de la journée.