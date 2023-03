Rodez. Le mois d’avril donne le top départ de la saison à Najac

Salon du goût, réouverture de la Maison du Gouverneur, de la forteresse de Najac, le loto de l’ADMR annoncent la saison touristique qui va rayonner, bien plus loin que la commune de Najac.

Un parfum de début de saison touristique va flotter sur ce Najac en ce premier week-end d’avril. Outre le Salon du goût qui, chaque année en donne le coup d’envoi, sont annoncées les réouvertures des sites patrimoniaux du bourg castral. Ainsi la réouverture de la Maison du Gouverneur est annoncée pour le 1er avril prochain.

Elle coïncidera donc avec la première journée du Salon du Goût. Au menu de nouvelles expositions, de nouveaux ateliers, des visites thématiques, des enquêtes et jeux de piste, un parcours en famille, des animations, un spectacle théâtral, des conférences, des concerts, un cluedo géant… De quoi régaler grands et petits. Le programme complet du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue est sur le site www.bastidesdurouergue.fr et sur le site www.maisondugouverneur-najac.fr, en version papier dans les Offices de Tourisme. Réouverture également pour la forteresse royale des XIIe et XIIIe siècle, exemple extraordinaire de défense militaire, ce château fut mêlé activement aux luttes contre les Cathares et à la guerre des Cent Ans. Pour mémoire, son cachot servit de prison aux derniers templiers du Rouergue.

Grand loto de l’ADMR

Ce mois d’avril, elle sera ouverte au public tous les jours : de 10 h 30 à 13 heures et de 15 heures à 17 h 30. Plus qu’un quine, le loto de l’ADMR du Pays Najacois qui vient de se décliner, a connu une belle affluence, à la salle des fêtes de Sanvensa. "Un succès qui fait chaud au cœur des bénévoles et des salariés qui se sont fortement impliqués dans la préparation", apprécie le président Joseph Vabre qui en profite pour dire un "grand merci" aux nombreux commerçants, bénéficiaires, bénévoles et salariés qui ont offert de nombreux lots très appréciés par les participants "Ce quine est un moment important dans la vie de l’association, notamment parce que ses bénéfices aident à son bon fonctionnement et que ces moments de partage sont porteurs de convivialité et de proximité", salue le même.

Repas des aînés

L’Amicale des aînés organise son repas de printemps, le samedi 22 avril.

Rendez-vous au VVF Puech Moutonnier – 12200 Najac à partir de 12 heures. Inscriptions impératives jusqu’au vendredi 8 avril (dernier délai) auprès de Viviane : 05 65 29 73 80 ou 07 86 54 47 98 (SMS ou messages recommandés).