Paris : dans le IIIe arrondissement, une section sportive "Raid" au collège Montgolfier

Depuis la rentrée de septembre 2022, la toute première section sportive Raid de l'Académie est en fonction au sein de l'établissement.

VTT, trail, course d’orientation et canoë : une section sportive inédite a ouvert l'an dernier. Elle accueille pour l'heure 10 élèves de 6ème et 8 élèves de 5ème et recrute pour la rentrée prochaine.

Les explications de Michael Desplanques, professeur d’EPS au collège Montgolfier : "Le raid est une discipline sportive enchaînée, gérée depuis quelques années par la Fédération française de triathlon. Il s’agit d’un enchaînement d’épreuves d’endurance en pleine nature, souvent en orientation, avec différents moyens de locomotion permettant de progresser dans un milieu naturel. À pied ou en VTT, sur l’eau avec une embarcation… Un des éléments très important est la notion d’équipe. L’épreuve se réalise en en équipe, filles et garçons au niveau scolaire. L’entraide et la solidarité sont des éléments forts de cette pratique sportive".

Les élèves intéressés par le dispositif doivent impérativement compléter et transmettre au collège Montgolfier (15 rue Montgolfier, Paris 3e) un dossier de candidature et participer à une journée de pratique sportive qui permet aux enfants de découvrir les activités, aux enseignants de pouvoir identifier les différents profils des élèves. Les jeunes doivent aussi être licenciés à l’Association Sportive et participer obligatoirement à certaines compétitions scolaires (championnats de Raid, de course d’orientation, Cross…) et être en mesure de présenter une attestation de "Savoir nager" au 1er septembre.