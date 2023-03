Rignac. Pêche : ouverture pluvieuse mais ouverture heureuse

Anarose 5 ans pour la deuxième année consécutive est venue dès le petit matin au bord du plan d’eau de La Peyrade pour cette nouvelle ouverture.

Bien emmitouflée pour faire face à la pluie, armée de son permis de pêche, de sa canne qu’elle a décorée elle-même et aidée par son papa, elle a pu se lancer à l’aventure. Même si l’attente fut longue, la récompense était au bout de la ligne avec une truite de 58 cm et de plus de 2 kg qui a fait l’admiration des quelques pêcheurs présents. Voilà une prise qui encourage Anarose à suivre son papa au bord de l’eau.