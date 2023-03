Colombiès. La première "Semaine des Apel" s’est avérée être une belle réussite

L’association des parents d’élèves de l’école de Colombiès a organisé dernièrement "La Semaine des APEL" : des journées sur le thème "Bien dans sa tête bien dans son corps" sous forme d’ateliers ludiques pour les enfants, mais aussi pour les parents et habitants de la commune.

Patricia Arnal et Mélanie Turcan de l’association "Aveyron sport santé" ont collaboré avec l’école afin de proposer une journée originale et sportive : "le sport c’est la santé", avec un parcours de santé individuel et intergénérationnel sur le thème des 1 000 bornes qui ont permis aux enfants d’apprendre tout en bougeant !

Accessible à tous, plusieurs personnes du village ont souhaité y participer et la journée s’est terminée par une surprise organisée par Patricia et Mélanie : tous les enfants ont participé à une danse chorégraphique "flash mob". Enfin, l’Apel a récompensé tous les participants en offrant un petit goûter équilibré.

Le lendemain, les enfants sont allés visiter la caserne des sapeurs-pompiers de Rieupeyroux. Ils ont eu la joie de découvrir les véhicules, de manier la lance à incendie, de découvrir tous les équipements et véhicules et surtout d’échanger avec les pompiers qui leur ont réservé un très bon accueil.

L’après-midi Claire Domise de la société "EARL de l’Orme" a présenté un atelier "de la vache aux produits laitiers", où les enfants ont compris notamment comment fabriquer du beurre et savourer les fameux yaourts. Les élèves ont ensuite participé au concours de dessins sur le thème de la santé et après un vote collectif, ils ont désigné les 3 gagnants.

Justine Dorleans, coach en nutrition, s’est par ailleurs déplacée pour expliquer aux écoliers tous les bienfaits d’une bonne alimentation ; elle a également réalisé de nombreux jeux et quiz pour susciter leur curiosité.

La semaine s’est terminée par une formation assurée par la Protection Civile, qui a permis aux enfants et aux parents d’acquérir les connaissances sur les gestes de premiers secours. Ils ont été notamment très intéressés de comprendre comment réaliser un massage cardiaque.

De retour à la maison, les enfants ont dû relever le défi "semaine sans écran", où enfants et parents avaient comme challenge de réaliser une liste d’activités (créatives, sportives, relationnelles…) ayant pour but de créer des interactions et de développer l’empathie. Ce défi avait comme objectif de prendre conscience à chacun du temps passé "derrière les écrans" !

Au total, la semaine des Apel fut une "opération réussie et appréciée" qui a permis de "se mobiliser, de conjuguer l’action avec le plaisir de mieux se connaître d’échanger autour du thème de la santé et du bien-être, mais aussi d’impliquer les enfants et les parents".