L'eSIM remplace de plus en plus la traditionnelle carte SIM

(ETX Daily Up) - Après les États-Unis, Apple pourrait généraliser l'eSIM un peu partout, y compris en France. La SIM physique devrait disparaitre dès la sortie de sa prochaine génération d'iPhone en septembre 2023, selon les indiscrétions du site iGeneration.

Aux États-Unis, les iPhone 14 n'accueillent plus de cartes SIM traditionnelles, qui a laissé la place à une eSIM, une solution très souple pour le consommateur mais pourtant encore méconnue. Le phénomène pourrait s'étendre jusqu'à l'Europe, y compris la France, avec l'iPhone 15, attendu à l'automne prochain.

Pour rappel, une eSIM (e pour "embedded", c'est-à-dire intégrée) est une carte SIM numérique, qui permet d’activer un forfait mobile auprès de son opérateur sans avoir à utiliser une carte physique classique. Sur l'iPhone, il est ainsi possible d'installer jusqu'à huit eSIM. Pour configurer votre eSIM, il suffit d'allumer son nouvel iPhone et de suivre les instructions qui s’affichent à l’écran. Aujourd'hui, cette technologie est encore l'apanage des smartphones haut de gamme, que ce soit chez Apple, mais aussi chez Samsung, Xiaomi ou Google avec sa gamme Pixel.

Une eSIM présente l'avantage d'être déjà présente dans l'appareil, soudée et connectée, et n'a donc pas à être renouvelée en cas de changement d'opérateur. Elle a la particularité d'être extrêmement petite et donc facile à intégrer dans tout un tas d'objets connectés, pas seulement des smartphones. A noter que l'absence d'un tiroir réservé à la traditionnelle carte SIM rend aussi le terminal plus étanche.

Aujourd'hui, les quatre grands opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile) proposent tous une offre eSIM, laquelle s'active généralement via un QR Code à scanner et qui comprend toutes les caractéristiques de votre ligne et de votre forfait. Il devient aussi envisageable d'associer plusieurs objets connectés (à commencer par une montre par exemple) à un seul numéro de téléphone portable.

Si l'eSIM est inamovible, les informations qu'elle contient peuvent être régulièrement mises à jour, ce qui signifie qu'il est aussi facile de changer d'opérateur qu'avec un système classique de nouvelles cartes SIM. L'opération est plus rapide puisqu'il n'y a pas à attendre de recevoir sa nouvelle carte pour en profiter. De plus, en cas de vol, l'eSIM peut être "verrouillée" et rendre le smartphone inutilisable, et par conséquent quasi impossible à vendre.

Une eSIM offre évidemment les mêmes services qu'une carte SIM traditionnelle : appels, SMS/MMS et connexion internet. Outre le secteur de la téléphonie, celui de l'automobile est également concerné et même précurseur. En effet, chaque nouveau modèle vendu en Europe doit disposer du dispositif eCall, un système embarqué capable de composer automatiquement le 112 en cas d'urgence. Il s'agit précisément d'une eSIM intégrée au véhicule.

Après l'eSIM, découvrez aussi l'iSIM.