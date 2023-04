Villefranche-de-Rouergue. Le stade est dans le rouge

Dimanche après-midi, les seniors I partaient affronter l’équipe Le Buisson, équipe en haut du tableau du championnat. Les hommes de Florent Vergnes savaient à quoi s’attendre. Ce long déplacement en Lozère s’est terminé par un score sans appel en faveur des adversaires : 5 à 0.

Pourtant, la rencontre débute bien avec une première occasion à la neuvième minute quand Alexis Jayasekera perd le face-à-face avec le portier adverse. Malheureusement, sur ce contre, on prend un but 4 secondes plus tard. Ensuite, s’ensuivra le schéma que Villefranche, hélas, connaît trop bien. Un jeu à sens unique s’ensuit, 80 minutes de cauchemar, où il est impossible aux stadistes de relever la tête face au dauphin du classement. La suite du championnat devient de plus en plus dure pour notre équipe fanion !

En revanche, pour les seniors II qui recevaient l’entente Campuac/Golhinac samedi soir, à 19 heures, sur le stade de Laurière, le contexte a été très différent. En effet, les hommes de Jean-Luc Cantaloube et Richard Bec se sont bien battus et sont sortis victorieux de cette rencontre sur un beau score : 3 à 0.

Si l’équipe I est au bas du championnat, l’équipe II se retrouve avant dernière, à 9 points du dernier.