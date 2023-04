Réforme des retraites : comment calculer son âge de départ à taux plein ?

Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur la réforme des retraites le 14 avril. Au recul de l'âge légal de départ à la retraite, de 62 à 64 ans d'ici 2030, s'ajoute l'allongement de la durée de cotisation nécessaire pour atteindre le taux plein. Le texte doit toucher des millions de Français. Voici comment calculer son âge de départ à la retraite, à taux plein.





Tant que le Conseil constitutionnel n’a pas validé la réforme des retraites et que la loi n’est pas promulguée, les nouvelles règles - comme le report de l’âge de 62 à 64 ans - ne peuvent pas s’appliquer. Mais l’échéance approche. Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision le 14 avril. Les premières mesures doivent entrer en vigueur le 1er septembre.

Pour rappel, la réforme des retraites repose sur une mesure phare : le recul progressif de l'âge légal de 62 à 64 ans - carrière longue mise à part - au rythme d'un trimestre en plus par an, de 2023 à 2030. En parallèle, la durée d'assurance s'allonge : c'était déjà prévu par la réforme Touraine de 2014 mais le projet de loi actuellement étudié par le Conseil constitutionnel prévoit une franche accélération de cet allongement du nombre de trimestres à cotiser.

Or, ce nombre de trimestres à cotiser, qui doit atteindre 172 trimestres soit le seuil de 43 ans de travail (ou assimilé) à partir de la génération 1965, correspond lui à l'objectif de la retraite à taux plein.

En revanche, l’âge pour bénéficier automatiquement d’une retraite à taux plein, sans avoir atteint le nombre de trimestres nécessaires, ne change pas : c’est toujours 67 ans.

Avec le simulateur "Réforme des retraites : suis-je concerné(e) ?"

Si depuis le mardi 10 janvier 2023, le simulateur "Réforme des retraites : suis-je concerné(e) ?" sur Info-Retraite.fr, permet de mesurer l'impact de la réforme, il n'offre toutefois qu'une information sur l'âge légal, et un "nombre de trimestres exigé pour avoir droit au taux plein", sans calculer l'âge du taux plein.

Cet outil est facile d'accès : il suffit de sélectionner son activité professionnelle, de renseigner son mois et son année de naissance et de préciser si l'on a cotisé au moins 4 ou 5 trimestres avant 16, 18 ou 20 ans.

Avec le simulateur "la réforme des retraites et moi"

Le simulateur "la réforme des retraites et moi" sur LAssuranceRetraite.fr, le site du régime général de base, la Cnav, propose quant à lui d'estimer l'âge auquel vous atteindrez le taux plein dans le cadre de la réforme.

Pour cela, il vous suffit de vous connecter à votre espace personnel Cnav (via FranceConnect, comme pour Info-Retraite.fr) et d'accéder à votre relevé de carrière. L'Assurance retraite indique où y trouver votre durée d'assurance et votre nombre de trimestres cotisés.