Réforme des retraites : les dates clés avant la onzième journée de mobilisation jeudi 6 avril

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit cette semaine. La Première ministre, Élisabeth Borne, va recevoir l’intersyndicale mercredi 5 avril à Matignon, veille d’une nouvelle journée de mobilisation contre le texte controversé. Cette semaine du 3 au 9 avril, plusieurs rendez-vous cruciaux sont à l’ordre du jour.



Lundi 3 avril

Christophe Naegelen, co-président à l'Assemblée nationale du groupe Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), à l'origine d'une motion de censure contre le gouvernement, sera reçu ce lundi à 13h30 avec Hervé Marseille, président du groupe Union centriste au Sénat et la sénatrice Valérie Létard, sénatrice, présidente du Conseil national de l'UDI, a précisé dimanche le service communication de la Première ministre.

À 14h30, ce sera au tour de Jean-Claude Requier, président du groupe Rassemblement démocratique et social européen au Sénat, d'être reçu à Matignon. Laurent Hénart, président du Parti radical, sera reçu à 15h et Bertrand Pancher, président du groupe Liot à l'Assemblée nationale, à 16h30, indique Matignon.

Mardi 4 avril

Une partie de la Nupes (LFI, PC et EELV) a refusé de rencontrer Élisabeth Borne cette semaine. À la place, plusieurs chefs de file de la Nupes ont appelé à se rassembler "en cortège [pour] exiger le retrait du texte de loi [de réforme des retraites] devant l’Élysée mardi matin", comme l’écrit Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise sur Twitter.

"Départ en cortège mardi 10 h 30 de l’Assemblée nationale !", précise sur Twitter Fabien Roussel, leader du parti communiste, pour "remettre au Président de la République un appel solennel à retirer sa réforme et à respecter la démocratie".

Ce même jour, mardi 4 avril, le Conseil constitutionnel reçoit une délégation de gauche à partir de 14 h 30, à la suite de leur recours contre la réforme des retraites.

Mercredi 5 avril

À la veille d'une 11e journée d'actions, Élisabeth Borne recevra les syndicats à Matignon ce mercredi avec l'objectif "d'apaiser" les relations délétères avec des partenaires sociaux bien décidés à aborder les sujets qui fâchent avec en premier lieu la réforme des retraites. Cette rencontre va mettre fin à des semaines d'absence de dialogue entre les deux parties. "L'intersyndicale unie" rencontrera la Première ministre Elisabeth Borne le 5 avril, à l'invitation du gouvernement, "pour exiger le retrait de la réforme" des retraites, a confirmé ce vendredi 31 mars la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet.

Cependant, les syndicats pourraient-ils claquer la porte rapidement de cette réunion ? Mercredi, 29 mars sur franceinfo, le numéro un de la CFDT Laurent Berger a insisté sur sa volonté de mettre le sujet des retraites sur la table, en mettant en garde : "Si on me dit: 'vous ne pouvez pas en parler'(..) ils sortiront de la salle ou alors, on partira".

Pour ce qui est de ses consultations avec les forces politiques, la Première ministre recevra en soirée, à partir de 19h30, les représentants de la formation de droite Les Républicains.

La députée Rassemblement national Marine Le Pen a rendez-vous la semaine prochaine, le mardi 11 avril, a indiqué son entourage à franceinfo.

Jeudi 6 avril

Le lendemain de la réunion à Matignon, l'intersyndicale en lutte contre la réforme des retraites appelle à une onzième journée de "grève et de manifestations" ce jeudi 6 avril. L'intersyndicale "appelle à des rassemblements syndicaux de proximité définis localement et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 6 avril partout dans le pays", a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

Au soir de la dixième journée de mobilisation le 28 mars, les chiffres des autorités comme des syndicats étaient en repli : le ministère de l'Intérieur a recensé 740.000 manifestants dans toute la France, dont 93.000 à Paris, la CGT "plus de 2 millions" dont 450.000 dans la capitale.