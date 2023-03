Laurent Berger (CFDT) : "On veut parler du travail mais aussi des retraites"

"Nous, on veut venir parler du travail, mais on veut aussi parler des retraites !", a expliqué lundi le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. "Il faut un bougé très fort du gouvernement sur la question des retraites. Il faut qu'ils disent : "les 64 ans ne s'appliqueront pas et on rediscute des retraites et du travail", a-t-il ajouté.