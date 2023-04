Flavin. Soirée "Pub irlandais" en faveur de l’école Marcel-Pagnol

L’Association des Enfants de l’école publique Marcel-Pagnol proposait en cette fin de semaine une soirée "Pub Irlandais". Il était possible avec le foodtruck l’Ironfood de déguster des burgers maison aux produits régionaux, sans oublier des frites et de la Guiness bien sûr mais aussi une sélection des bières et également du vin. Qui dit pub dit musique : c’est le Run Jane Run Acoustic qui a animé la soirée. Pour L’Association des Enfants de l’école publique Marcel-Pagnol qui a pour objet d’œuvrer dans l’intérêt des élèves et pour le développement de l’école, cette soirée est une première. Christophe Carmona président de la nouvelle équipe mise en place en septembre, pemet de mettre en place et de créer du dynamisme.

Ce fut une belle soirée dans une ambiance décontractée, une atmosphère festive et chaleureuse, un bel esprit familial.