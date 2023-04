Decazeville : inauguration d'un fresque murale et concert en la mémoire de Jean Meyniel le 14 avril

Les personnes qui ont connu Jean Meyniel seront comblées. Un concert sera dédié à sa mémoire, précédé par l’inauguration d’une fresque murale.

Afin de perpétuer le souvenir de Jean Meyniel, un homme très attaché à sa ville et au monde du jazz, ses amis André et Simone Damon ont décidé de mettre sur pied une journée hommage, avec leurs fonds propres, le vendredi 14 avril. Manu Cantos, sa famille et son fils Lilian participent aussi à l’organisation.

Cet hommage à Jean Meyniel, toujours présent dans les cœurs, met en évidence le rôle important qu’il a joué en tant que défenseur et ambassadeur écouté du territoire du bassin et de la ville. On l’a connu commerçant mais il a été aussi conseiller municipal, président durant de longues décennies de l’office de tourisme, juge et expert auprès du tribunal de commerce de Rodez, poète, peintre, musicien (il aimait les arts en général). Il était bien sûr coorganisateur avec la famille Damon des célèbres Nuits du Jazz à Decazeville, avec un impact très positif pour la ville.

Inauguration d’une fresque murale en hommage

18 h 30, rue Gambetta, inauguration de la fresque murale en hommage de Jean Meyniel, réalisée par l’artiste espalionnaise Maartje Heymans d’origine hollandaise. A 19 h 30, pot de l’amitié à la salle Yves Roques.

A 20 h 30, concert de Ricky Norton, sur invitation, à la salle Yves Roques (s’adresser à l’office de tourisme pour les réservations : 05 65 43 18 36).

"Comment ne pas remercier la communauté des communes et la ville de Decazeville pour le prêt de la salle Yves-Roques et le pot de l’amitié qui a été offert ?", soulignent les organisateurs.

Par ailleurs, "l’office de tourisme de Decazeville, avec une équipe très dévouée, apporte une valeur ajoutée indéniable à cette organisation. Qu’ils en soient ici tous vivement remerciés", insistent les coorganisateurs.

Ce sera, à ne pas en douter, un grand moment d’émotion à partager avec André Damon, symbole de ces Aveyronnais qui ont réussi à Paris, et Manu Cantos qui, sollicités pour mettre en valeur Decazeville, n’hésitent pas à y participer.

Un concert de qualité

S’inspirant des plus grands noms du rock’n’roll, Ricky Norton sillonne la France et une bonne partie de l’Europe avec des concerts à Londres, Porto et bien d’autres grandes villes.

Chanteur à la voix chaude et au swing exceptionnel, mêlant l’acoustique et l’électrique, les concerts et les disques s’enchaînent avec le même bonheur. Ricky Norton se produit sur les grandes scènes parisiennes dont l’Olympia, devenant un des fidèles artistes du club de jazz "Le Petit journal de Montparnasse", cher à Simone et André Damon.