Villefranche-de-Rouergue. Passages de grade : les très bons résultats du club

Le club de karaté de Villefranche-de-Rouergue Shorin Ryu a obtenu de très bons résultats lors du passage de grades qui avait lieu dernièrement à Bozouls. Il a présenté quatre candidats à cet examen.

Trois d’entre eux ont brillamment satisfait aux épreuves, pour le quatrième ce n’est que partie remise. Robert Botelho a obtenu son 3e Dan, Yoann Douard et Clément Leclère ont réussi également leur examen, et ils sont tout les deux 2e Dan. Frédéric Berton a validé 3 unités de valeur sur six et devra attendre le mois de mai pour valider son 2e Dan. Des félicitations sont adressées aux quatre karatékas.

Leur résultat est une récompense pour leur travail. Il est le fruit de la qualité de l’enseignement dispensé par le professeur du club, Alain Leclère.