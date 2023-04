Entraygues-sur-Truyère. Cinq céramistes pour l’expo Fantasia

Jusqu’au 11 mai, la Galerie du Don, au Fel, présente "Fantasia" avec 5 artistes céramistes et une œuvre de Michaël Flynn. "Voici une faune à double face car tout en reconnaissant les traits de l’ours ou du taureau, il y a un je-ne-sais-quoi dans leur dégaine qui nous prévient que nous ne sommes pas au zoo mais au théâtre !".

En effet, c’est un défilé d’animaux multicolores avec Marina Le Gall ; Gaëlle Guingant-Convert expose ses crapauds, ses oiseaux et ses lapins malicieux au réalisme surprenant et semblant sortir des fables de Lafontaine ; Jean-Marie Borgeaud présente ses taureaux massifs, ses personnages angéliques et des chevauchés où animaux et humains semblent fusionner. Enfin, Susan O’Byrne et ses cadres en forme de vagues ou d’écailles, et Jenny Southam sont aussi présentes à la Galerie avec leurs œuvres : avec cette dernière, on découvre avec ravissement les petites méditations poétiques de femmes, face à leur miroir, reflétant le paysage derrière elles, tout en art subtil. Un vrai régal. Ouvert tous les jours.

www.ledondufel.com