Valady. Les Cyclo-motivés impulsent une dynamique de mobilité alternative

Avec près de 80 personnes, la salle du Manoir avait fait le plein vendredi soir pour la projection du documentaire "Virage vers le futur", un film réalisé en Aveyron par six associations et proposé par le groupe des Cyclo-motivés du Vallon.

Le scénario du film s’appuie sur une série de témoignages et quelques chiffres révélateurs de l’état des lieux de la mobilité en zone rurale où 75 % des déplacements sont effectués en voiture individuelle, sur une distance quotidienne moyenne de 30 km et pour moitié inférieurs à 5 km. Les divers témoignages filmés permettent de faire un tour d’horizon des alternatives durables mises en place des causses à l’Aubrac pour réduire "l’autosolisme", autrement dit "le fait de circuler seul dans un véhicule". Ils montrent comment des solutions simples peuvent non seulement participer à la réduction de l’émission des gaz à effet de serre, mais aussi à créer du lien social. L’auto-partage (covoiturage, Rézo pouce, l’autostop organisé…), les transports collectifs, l’usage d la bicyclette… en sont quelques preuves concrètes que le film s’attache à mettre en valeur, sans omettre d’ouvrir la porte à l’innovation avec par exemple la production du "véloto" qui pourrait bien devenir la voiture de demain. Le débat qui a suivi a permis un échange de points de vue sur l’usage de la voiture, l’aménagement des horaires de travail afin de privilégier le covoiturage, le rapport au temps, la sobriété énergétique… Sylvain Couffignal, président de commission "politiques énergétiques" à la comcom, a répondu aux questions sur la sécurité des routes du territoire pour les cyclistes, sur la communication des informations en matière de mobilité ainsi que sur le projet Avélo2 porté par la communauté de communes.