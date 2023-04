Decazeville. Antony Bernal et Frédéric Buscaylet champions de l’Aveyron

On l’attendait depuis plusieurs années, il est arrivé, le district de Decazeville remporte un championnat départemental majeur en senior, le doublette grâce à Antony Bernal, Frédéric Buscaylet (Le Gua). Ce duo mêlant la fougue de la jeunesse, 18 ans pour "Anto" et l’expérience de "Fred" (plusieurs fois placés, jamais gagnant jusque-là), a été performant tout au long du week-end, sortant des équipes huppées et des favoris, bravo à eux.

Champion de l’Aveyron… À 18 ans !

Devenir champion de l’Aveyron en senior à 18 ans doit être probablement un record. On remarque par ailleurs que les "sudistes" millavois et saint-affricains ne sont pas représentés dès les quarts de finale, Autres honneurs pour le Bassin et le club du Gua, la doublette Didier Daulhac, Lionel Pons est parvenue en demi-finale, tandis que Bruno Pani a atteint les quarts de finale du tir de précision, manquant d’un rien sa place en demi-finale.

66 triplettes vétérans au Gua

Jeudi, sous un temps idéal, le challenge "Manu Martin" réservé aux vétérans a réuni 66 triplettes au Gua, avec des formations issues de nombreux clubs de l’Aveyron mais aussi du Cantal et du Lot. L’épreuve a été remportée par Christian Enocq, Alain Vigier, Alain Baronio (Béduer, Lot) face à Jacques Gayral, Marc Nogaret, M. Gibergues (Villefranche-de-Rouergue). Le concours B est revenu à Didier Blanc, Guy Barnès, Philippe Boyer (La Primaube) contre Bruno Beluffi, Jean Baroni, J. Pègues (Espalion).

Les prochains rendez-vous

Le samedi 8 avril, concours officiel en doublettes à Agnac, jet du but à 14 h 30. Lundi 10 avril, 1er tour de la coupe de France des clubs.

Jeudi 13 avril, 1er journée du championnat départemental vétérans en triplettes, à Sainte-Geneviève-sur-Argence.

Plusieurs équipes représenteront le district de Decazeville.