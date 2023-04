Sébazac-Concourès. Les écoliers initiés à la danse

Mardi 28 mars, les écoliers de Concourès recevaient Cloé Vaurillon, chorégraphe, venue proposer un atelier de 10 h 30 à midi dans le cadre des itinéraires d’éducation artistique et culturelle proposés par Aveyron Culture et le conseil départemental.

L’itinéraire "On dit pas hein !" a pour thème la rencontre et comment on va vers les autres : accepte-t-on que la personne qui nous fait face ne soit pas comme nous ? Ose-t-on parler aux autres ? Est-on timide ou meneur… Dans cet esprit, elle proposait plusieurs jeux (jeux des statues, occupation de l’espace, gestion de la vitesse…). En fin d’atelier, par groupes, les enfants inventaient une danse autour de phrases présentes dans le spectacle comme "Il fait chaud, très chaud, de plus en plus chaud" ou "On dit pas hein, on dit comment"… Chaque groupe présentait sa création. Une invitation à la découverte de l’Autre.