Saint-Christophe-Vallon. Les enfants de maternelle découvrent un spectacle sous toutes ses facettes

Personnages au caractère opposé, Lune et Lautre se rencontrent, se découvrent, se confrontent, puis s’accordent dans le spectacle portant le même nom de la compagnie grenobloise Tancarville. Il est question ici de rencontre, de rapport à l’autre, de respect mutuel. Ces enjeux de vivre ensemble sont particulièrement présents à l’entrée à l’école, au moment où l’enfant quitte sa sphère familiale pour être plongé dans un collectif soumis à la vie de groupe.

Installées pendant toute une semaine à Nauviale, Sophie Boucher, musicienne et Magali Benvenuti, danseuse, ont accueilli près de 200 enfants de maternelle pour présenter leur dernière création dans le cadre du programme d’éducation artistique et culturelle de la communauté de communes Conques-Marcillac. Des ateliers ont été proposés en marge des représentations, permettant aux petits d’explorer le mouvement et les rythmes à travers des exercices ludiques. La prochaine manifestation de la saison culturelle de territoire se déroulera à Clairvaux du 21 au 24 avril avec le Festival Ouvre l’œil organisé par Mondes et Multitudes.