Du football et du handball majoritairement au programme de ce week-end sportif de Pâques dans le département, même si lundi sera l'occasion de voir s'élancer le circuit départemental de cyclisme sur route, à Rignac. Retrouvez ici le programme, et au fur et à mesure de l'avancée, les résultats, ce samedi et dimanche.

SAMEDI 8 AVRIL FOOTBALL - Ligue 2 (30e journée) : Dijon - Rodez.................19 heures - Régional 2 (15e journée en retard) : Capdenac-Figeac - Juventus Papus..............18 heures - Coupes de l'Aveyron (demi-finales) : Hommes : Espalion - Saint-Geniez (à Sévérac)............19 heures Femmes : Rignac - Vabres-l'Abbaye (à La Primaube).........20 heures

HANDBALL - Nationale 2 masculine (18e journée) : Avignon - Rodez-Onet................21 heures - Nationale 3 masculine (18e journée) : Aurillac - Espalion......................20 h 30 DIMANCHE 9 AVRIL FOOTBALL Coupes de l'Aveyron (demi-finales) : Hommes : Comtal II - Luc-Primaube II (à Onet)............17 heures Femmes : Bozouls - JS Lévézou (à Rignac).........18 heures