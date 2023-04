Week-end de Pâques et vacances : Bison Futé voit rouge sur les routes, voici les secteurs à éviter

Ce long week-end de Pâques signe aussi le début des vacances de la zone A, les conditions de circulation s'annoncent très difficiles sur les autoroutes.

La circulation peut s'avérer "difficile" à "très difficile" sur la route vers les vacances en week-end de Pâques de trois jours, qui signe également le début des vacances scolaires en zone A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers).

Bison Futé a placé le nord-est de la France en rouge dans le sens des départs, et l'ensemble des autres départements en jaune, ce samedi 8 avril 2023. Les principales difficultés se font sentir entre Paris et Orléans, ainsi qu'entre Paris et Rouen, il est conseillé de quitter l'Ile-de-France après 17 heures pour ne pas croiser les embouteillages.

Plusieurs routes sont en jaune, et donc sont classées en conditions de circulation "difficiles" : A61 entre Toulouse et Narbonne, A7 entre Lyon et Orange, A63 entre Bordeaux et Bayonne, A10 entre Saintes et Bordeaux.

#InfoTrafic #DépartVacances \ud83d\ude97 | Le week-end de Pâques coïncide avec les premiers départs des vacances de printemps de la zone A. La circulation sera dense dans toutes les régions. Restez prudents et informez-vous \u27a1\ufe0f https://t.co/pHs11CqQcM pic.twitter.com/WnK5n1EtrW — Bison Futé (@BisonFute_MT) April 5, 2023

Circulation très difficile dans le nord, le lundi de Pâques

Les voyants sont au vert sur les routes pour toute la journée de dimanche 9 avril, mais ça va se compliquer dans une partie du pays dans le sens des retours pour le lundi de Pâques.

Cela va concerner la Bretagne, l'Île-de-France et le nord du pays. Bison Futé suggère de rejoindre ou de traverser l'Île-de-France avant 11 heures du matin. Sinon, les conditions de circulations seront classées en "très difficiles" sur ces routes : A13 entre Caen et Rouen, A10 entre Tours et Orléans, A7 entre Orange et Lyon.