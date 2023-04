Naucelle. Une "flèche vélocio" organisée au départ du village

Pour le week-end de Pâques, une équipe du vélo club Naucellois, avec un Ruthénois et trois Villefranchois, sous la conduite du président Vaur (VC N), a réalisé une flèche Vélocio.

Cette concentration chargée d’histoire rassemble chaque année plusieurs randonneurs à vélo pour perpétuer une tradition cyclotourisme et rendre hommage à Vélocio, père du cyclotourisme, qui à partir de 1 900 descendait en Provence, à Pâques, lors de ses longues randonnées en vélo. En 1924, il convia les lecteurs de sa revue à un rassemblement aux Baux de Provence, point terminal de sa randonnée. Cette concentration fut perpétuée les années suivantes et après sa mort. Le vélo club Naucellois, sous la conduite de son président et de Christian Fraysse, indispensable intendant, a quitté Naucelle pour se rendre à Brantes (Vaucluse), soit un parcours de 380 kms à effectuer en 24 h.

Lionnel Savy et Jean-Pierre Vaur avaient pour l’occasion revêtu l’équipement pour réaliser cette performance.