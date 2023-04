La Salvetat-Peyralès. Des lâchers de truites réguliers à l’étang des Fargues

L’AAPPMA de La Salvetat-Peyralès a eu le plaisir de retrouver ses fidèles pêcheurs pour l’ouverture de la saison de pêche. Malgré la météo pluvieuse, une cinquantaine de pêcheurs s’est donnée rendez-vous à l’étang des Fargues afin de débuter cette saison. L’AAPPMA effectue des lâchers de truites à l’étang des Fargues chaque semaine jusqu’au 26 juin hormis le week-end de l’Ascension, et également au Viaur.

Les concours adulte et enfant auront lieu (tout comme le casse-croûte) le dernier samedi de juin afin de clôturer la saison. Les consignes à respecter concernant l’étang des fargues sont les mêmes, la pêche est interdite le jeudi et vendredi, les autres jours de la semaine la pêche est ouverte à partir de 9 heures. Le nombre de prises est de six truites par jour et par pêcheur maximum.

Afin de respecter l’ensemble des consignes, un garde de pêche assermenté est présent durant la saison. Les cartes de pêche sont à la vente à la pharmacie Lemaire et à l’auberge du Tilleul.