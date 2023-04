Auriac-Lagast. Une belle randonnée pour longer le Viaur

Le sentier des crêtes, reconnu par Valérie et Jean-Luc, surplombe bien souvent le Viaur. Il est une richesse écologique avec le moulin de Bondouy haut-lieu pour l’économie de la vallée (extraction de l’huile, filature, sciage du bois etc.).

Ces moulins, le long du Viaur ont joué un rôle capital pour le ravitaillement du maquis pendant la dernière guerre.

Le matin, partis du pont de Thuriès, les randonneurs ont rejoint un hameau "la Rive" qui marquait la fin de la première "grosse" montée. Un grand sentier sur la crête a fait passer le groupe par Cammade, les Costes. Là, le sentier est devenu aérien avec une vue plongeante sur le Viaur tout en contrebas avant de descendre par des pentes abruptes pour rejoindre le lit de la rivière et remonter jusqu’au Château de Thuriès. La boucle de l’après-midi est semblable à celle du matin. Direction Pampelonne par un sentier historique : Jusqu’au XIXe siècle les habitants étant très pauvres, une parcelle leur était donnée sur le travers du Viaur. Ils avaient bâti des murettes : les paredous en pierre sèche afin de cultiver légumes et fruits, de petites cabanes visibles à ce jour avaient été construites de leurs mains. Ce sentier historique, parfois raide, conduit les Auriacois à Pampelonne avant d’entamer une longue descente pour rejoindre les berges du Viaur L’arrivée était proche une fois la centrale EDF dépassée et ses turbines énormes qui utilisent l’eau du Viaur. Belle journée, belle randonnée clôturée devant des gâteaux et des confiseries à l’endroit du parking après 3 h 30 de marche.