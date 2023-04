Villefranche-de-Rouergue. "L’Eredita Ferramonti" ce jeudi au Vox

Pour le prochain rendez-vous avec le cinéma italien, Andrea Pulga propose de se retrouver (exceptionnellement) ce jeudi 13 avril à 20 h 30, toujours au Vox de Villefranche, autour d’un film de Mauro Bolognini sorti en 1976 "L’Eredità Ferramonti" (L’Héritage), adaptation d’un roman éponyme de Gaetano Carlo Chelli avec Anthony Quinn, Dominique Sanda, Adriana Asti, Gigi Proietti… En 1880 dans Rome, la toute nouvelle capitale de l’Italie de l’époque, les manigances et les trahisons, les complicités et les indifférences, les astuces et les faiblesses au sein d’une famille où tout tourne autour de "l’héritage", seule valeur pour laquelle on se bat…, en utilisant toutes les armes dont on dispose.

En VO sous titrée. Comme d’habitude, Andrea Pulga fera une courte présentation avant le film et animera un débat à l’issue de la projection pour les intéressés. Venez nombreux !

Contact : 06 88 32 20 12.