Rodez : pourquoi le forum de l'alternance de l'IUT devient incontournable

Plus de 30 entreprises étaient présentes à ce troisième forum pour proposer des stages d'alternance aux étudiants ruthénois.

Trente entreprises, plus de 330 entretiens programmés : le troisième salon de l'alternance (en cinq ans) de l'IUT de Rodez, s'inscrit désormais comme un rendez-vous incontournable de l'établissement universitaire rattaché à Toulouse Capitole.

Marché du travail sous tension

Mercredi 12 avril après-midi, il a permis à bon nombre d'étudiants de passer un entretien en vue de décrocher un stage et, qui sait, en suivant, à l'issue de leurs trois années de BUT, de décrocher un emploi. 50 % des étudiants de l'IUT de Rodez, selon une estimation, embrayant par la vie professionnelle à l'issue de leurs formations, les autres poursuivant leurs études.

Réponse à une attente

"Ce qui est important aussi dans la démarche qui a été mise en place, c'est que nous proposons là un salon local, dans un marché du travail en tension, et qui répond donc à une attente du territoire" souligne Bruno Belières, le directeur de l'IUT. Bosch, Unicor, Eco concept, Super U, Doxio, Crédit Agricole, etc... le choix pour les étudiants étaient large. Figuraient également la préfecture et la Direction générale des finances publiques, également en capacité d'enrôler des étudiants en alternance.

"Un facilitateur"

Dans ce contexte-là, l'IUT se présente en "facilitateur", tout autant pour les entreprises qui peuvent enchaîner plusieurs entretiens en un court espace-temps que pour les étudiants qui peuvent aller au contact de plusieurs entreprises en une après-midi seulement.

"Nos étudiants, qui sont somme toute encore jeunes, certains n'étant qu'en première année, ont besoin d'être accompagnés, c'est ce que nous faisons également", complète Olivier Ingremeau, en charge du lien avec les entreprises.

"Puis, nous sommes là avec un public qui arrive à un âge stratégique si j'ose dire. Stratégique pour le territoire. Certains de nos étudiants vivent loin d'ici. Or, ils sont en train de créer leur tissu relationnel, ils peuvent avoir envie de rester ici, sur le territoire, ce qu'ils feront éventuellement s'ils trouvent un emploi...", analyse Bruno Bellières, tout en rappelant que, chaque année, ce sont mille candidatures que reçoit l'IUT pour une soixantaine de postes. De quoi rassurer les entreprises qui savent être mises en contact avec un panel d'étudiants triés sur le volet.

D'ores et déjà, cette opération, baptisée Eurékà, devrait être reconduite l'année prochaine. "Nous avions dix entreprises lors de la première, vingt lors de la deuxième, trente pour celle-ci, l'objectif est d'atteindre les 40 pour l'année prochaine !", conclut Bruno Belières.