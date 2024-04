Forum de l’alternance à l’IUT de Rodez : du gagnant-gagnant entre entreprises et étudiants

Le forum de l’alternance a ouvert ses portes à l’IUT de Rodez, le mercredi 3 avril. Une trentaine d’entreprises viennent à la rencontre des étudiants de l’IUT. Ils sont à la recherche d’alternance pour leurs études, un réel avantage pour les entreprises et les étudiants.

Le forum de l’alternance est revenu pour sa 4e édition à l’IUT de Rodez, mercredi 3 avril 2024. À cette occasion, une trentaine d’employeurs sont venus à la rencontre des étudiants. Ce forum permet de mettre en lien les étudiants avec les entreprises. Olivier Ingremeau, qui en est un des organisateurs, explique : "C’est un vrai besoin pour nos étudiants. Cela facilite le contacte entre les entreprises et les étudiants." Il voit de plus en plus de jeunes y participer. Sur cette journée, il y a 200 contrats à trouver pour un tiers des étudiants de l’IUT. "C’est aussi un moyen pour eux de découvrir de nouveaux métiers.".

Paul Fage, 19 ans, un étudiant en carrière juridique à l’IUT de Rodez, recherche une alternance. Il s’est tourné vers le forum de l’IUT. Il a déjà participé à un forum comme celui-ci au lycée Monteil. Il explique : "C’est plus simple de trouver une alternance en rencontrant les entreprises en dehors de leur cadre." Sachant que sur ce type de rendez-vous, on peut trouver également des stages ou même un emploi. "En tout cas c’est un plus, je trouve ça bien que l’IUT organise ce genre d’événement."

"Aller à la source"

Un succès renouvelé depuis quatre ans, où plusieurs entreprises répondent présente chaque année. C’est le cas de l’entreprise Burlat, qui œuvre dans le domaine de l’impression et la communication. Le directeur Henri Burlat explique : C’est intéressant, cela nous permet d’aller directement à la source." Grâce à ce salon plusieurs étudiants ont d’ailleurs été embauchés dans l’entreprise à la suite d’un contrat en alternance. " Nous avons sept employés, issus de l’alternance" indique-t-il.

Ce jour-là, les entreprises peuvent aussi apprécier la réelle motivation des jeunes à trouver une alternance chez eux et une envie d’en apprendre plus. "Je trouve qu’il y a de la qualité" exprime à cet effet Henri Burlat. "Cela permet de renouveler les équipes". Autant dire que l’IUT peut déjà envisager la 5e édition de ce forum "gagnant – gagnant".