Ventes de livres : l'autobiographie de Florent Pagny s'arrache dès sa sortie

(ETX Daily Up) - "Pagny par Florent", l'autobiographie du chanteur français Florent Pagny, s'empare de la tête du classement des ventes de livres Edistat quelques jours seulement après sa sortie. Le numéro un des ventes de la semaine devance deux autres entrées : "Un oeil dans la nuit" de Bernard Minier, et le tome 12 du manga "Chainsaw Man" de Tatsuki Fujimoto, respectivement deuxième et troisième.

Classement des meilleures ventes de livres du 3 au 9 avril 2023 :

1. "Pagny par Florent", Florent Pagny (Fayard)

2. "Un oeil dans la nuit", Bernard Minier (Xo)

3. "Chainsaw Man T.12", Tatsuki Fujimoto (Crunchyroll)

4. "Dans les brumes de Capelans", Olivier Norek (Pocket)

5. "Blue Lock T.13", Yusuke Nomura et Muneyuki Kaneshiro (Pika)

6. "Mortelle Adèle - Le Journal des bizarres", Mr Tan et Diane Le Feyer (Mr Tan & Co)

7. "Le Défi de Jérusalem", Eric-Emmanuel Schmitt (Albin Michel)

8. "Les Douleurs fantômes", Mélissa Da Costa (Le Livre De Poche)

9. "Lucia", Bernard Minier (Pocket)

10. "Jamais plus", Colleen Hoover (Hugo Poche)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.