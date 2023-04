Basket-ball : Rodez officialise aisément son maintien

Samedi 15 avril, les protégés de Matija Sagadin ont assuré leur place en Nationale 3 la saison prochaine en s'imposant 75-54 contre Aix-en-Provence.

À quatre journées de la fin du championnat, le RBA se devait samedi 15 avril de valider définitivement son maintien, lui le promu voguant depuis plusieurs semaines dans la première moitié de tableau. Pour ce faire, c’est la lanterne rouge de la poule, les mal nommés Golgoths d’Aix-en-Provence, qui lui était proposé comme adversaire sur le parquet de l’Amphithéâtre. Williams, Gaji et Chumiatcher étaient absents, mais, le meneur Gélin était lui de retour.

Le coach ruthénois Matija Sagadin avait demandé aux siens de prendre une avance confortable le plus tôt possible. Chose faite avec maîtrise par le cinq majeur sous l’impulsion d’un Nils Poulard des grands soirs ; permettant aux siens de clôturer le premier quart-temps devant au tableau d’affichage avec 16 points d’avance. En rentrant en jeu, Gélin et Bensaada ont poursuivi le travail, profitant aussi des largesses de la lanterne rouge.

Tout devenait facile pour des Aveyronnais vivant une sacrée deuxième partie de saison ; d’autant que les joueurs d’Aix confondaient le plus souvent vitesse et précipitation. Après la pause, le rythme de jeu des locaux a nettement baissé. Sans toutefois déjouer, la bande à Lucas Guirao – encore plus de 20 pions samedi soir – gérait, gardant l’écart au tableau d’affichage à la fin du 3e quart-temps. Et c’est en roue libre que les hommes du président Xavier Alric terminaient un match leur offrant à coup sûr une deuxième saison d’affilée en N3. Et cela même s’il n’y avait pas grand suspense, les 12 victoires et la 6e place leur offrant un dodu matelas.