Un drone va survoler la ville, lundi

Un drone équipé d’une télémétrie laser va survoler dans la matinée de lundi la partie haute de la ville de Decazeville afin de réaliser la topographie des lieux. "Cette opération, qui débutera à 7 h 30 autour de Géant Casino, s’inscrit dans le cadre de la surveillance des zones minières effectuée par les services de l’Etat et ses agences comme le BRGM (bureau de recherche géologique et minière) dans le cadre de l’Après-Mine et du PPRM, le plan de prévention des risques miniers", indique la mairie dans un communiqué.

Le drone va parcourir ce lundi 17 avril le périmètre (étendu) de l’ancienne mine de fer de Lagrange (1837) qui correspond au Plateau supérieur, au plateau des Equipages, la place Decazes, l’extrémité de la rue Cayrade, (et son escalier vers La Montagne), l’avenue du 10-août-1944, la rue Lassalle, la rue de La Montagne, la rue Emma-Calvé, la rue de Miramont, le secteur de la Croix-du-Broual et l’igue de Cantagrel (et son escalier vers la rue Lassalle).

Quelques règles de sécurité

Ce périmètre est divisé en plusieurs parties. "Le drone va balayer chaque partie pendant une durée de 4 minutes environ. Pendant ce laps de temps, la circulation piétonne et la circulation automobile, les activités en extérieur sont interdites par mesure de sécurité (un arrêté municipal a été pris dans ce sens). La police municipale, des élus municipaux, la police nationale veilleront à la sécurité de chacun. Il, est vivement conseillé de garder son animal domestique (chien, chat…) à l’intérieur du domicile. En cas de vent soutenu voire violent, l’opération sera reportée".