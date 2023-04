Saint-Amans-des-Cots. Du monde aux quines de l’amicale laïque

Les participants se sont retrouvés nombreux à chacun des deux quines pour tenter leur chance. L’amicale laïque remercie les personnes qui sont venues "quiner", celles qui ont acheté des cartons et tous les généreux donateurs. Il a été gagné pour plus de 5 000 € de lots : bon d’achat de 200 €, jambons, couteaux, bons pour un repas, colis de viande, paniers garnis, etc… Le bénéfice de ces deux journées est distribué au collège de la Viadène et à l’école primaire de Saint-Amans-des-Côts. Cette aide financière leur permettra de réaliser des activités avec un moindre coût pour les familles : séjour sportif, séjours linguistiques, sorties pédagogiques, sorties culturelles, … et d’acheter divers matériel.