Luc-la-Primaube. Le directeur de l’espace jeunesse Lucas Izard quitte la MJC pour une nouvelle aventure

Après quatre ans en tant qu’animateur et directeur de l’espace jeunesse de la MJC de Luc-la-Primaube, Lucas Izard a quitté fin mars ses fonctions pour de nouvelles aventures professionnelles. Très attaché aux valeurs que véhicule la MJC, Lucas ne s’est jamais départie de sa bonne humeur, de sa gentillesse, de son dynamisme, de son professionnalisme. Il a connu trois directeurs, Rémi Planchenault, Guillaume Verdier et Nicolas Nadé. Pour lui dire au revoir, le président Alain Baudin, en présence de Catherine Colonges et David Romiguière, conseillers municipaux et membres du conseil d’administration, de toute l’équipe de la MJC et de nombreux ados, n’a pas manqué de lui adresser des témoignages de sympathie et de remerciements et de lui souhaiter une belle réussite à la CIO (réparations, SAV, maintenance dans les bars, restaurants, hôtels).

Souriant certes, mais très ému, Lucas a invité tous les participants à partager le pot de l’amitié. On ne tourne pas un chapitre de quatre ans sans un pincement au cœur.