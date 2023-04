Réforme des retraites : Laurent Berger veut faire la "fête" pendant les JO de Paris, pas les menacer

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger s'est déclaré, lundi 17 avril, opposé à toute perturbation des Jeux olympiques 2024 de Paris dans le but de protester contre la promulgation de la loi sur la réforme des retraites.

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger s'est déclaré lundi opposé à toute perturbation des Jeux olympiques 2024 de Paris dans le but de protester contre la promulgation de la loi sur la réforme des retraites.

Le responsable syndical était interrogé sur l'émergence d'appels sur les réseaux sociaux menaçant de perturber les JO-2024 en cas de maintien par le gouvernement de la loi de réforme des retraites, avec notamment la montée en puissance du hashtag #pasderetraitpasdejo sur Twitter.

"Les JO, ça doit être une fête, ça doit être un moment magique pour ceux qui aiment le sport et donc, il est hors de question de faire ni ce type de menace, ni ce type d'action pendant les JO", a déclaré Laurent Berger lors d'un entretien sur France 2.

"Le syndicalisme a une image qui a été redorée dans cette période, il a assumé sa part de responsabilité, on a dit les choses franchement, parfois un peu vertement, on n'a jamais passé la ligne jaune. On ressort plutôt grandi de cette période, je ne suis pas pour qu'on embête le bon fonctionnement des JO", a-t-il ajouté.