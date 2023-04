Prades-Salars. "La Grande lessive" a fait son retour !

Comme à chaque automne et printemps, "La Grande lessive" fait son retour dans le monde entier. Elle prend la forme d’une installation éphémère autour de la Terre, le même jour, au moyen de réalisations plastiques et suspendues à l’aide de pinces à linge à des fils tendus en extérieur dans un espace public ou privé.

Aussi, les enfants de l’école de Prades-de-Salars, sept adultes du foyer de vie de Pont-de-Salars et quelques habitants de la commune de Prades et Canet-de-Salars, ont dernièrement participé à l’édition du printemps sur le thème : "Ma cabane et/est la tienne". Les adultes du foyer de vie de Pont-de-Salars sont ainsi venus pendant trois jeudis à l’école maternelle pour élaborer des cabanes diverses et variées. Chacun pouvait utiliser librement des crayons de couleurs, encre, pastel, feutres, gouache, drawing-gum, matériaux naturels, images de magazines, gommettes pour créer sur un format A4 une cabane qui lui ressemble ou l’inspire.

Sous le signe de l’amitié et du partage, les plus grands ont même créé des ouvertures dans leur cabane pour y dessiner leurs copains. Ils se sont ensuite retrouvés dans la cour de l’école pour accrocher leurs dessins sur un étendage en forme de cabane. Enfin, ils ont partagé un goûter offert par le foyer de vie salarsipontain.