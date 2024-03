Prades-Salars. Au club des Amis : un thé dansant ce dimanche suivi de multiples animations

Après les réjouissances autour des galettes, crêpes et rissoles… le club propose un thé dansant avec la formation de l’accordéoniste Véronique Pomiès. Au-delà de la danse, chacun pourra apprécier par l’écoute et le regard les performances musicales de l’artiste et celle des danseurs, sans oublier le goûter compris dans le prix d’entrée. Rendez-vous donc dimanche 17 mars de 14 h 30 à 19 heures à la salle des fêtes de Prades, le prix de l’entrée est fixé à 12 €.

Dans la foulée, les animations suivantes suivront, à savoir : le 31 mars, quine du club à 20 h 30 précises.

Le 9 avril, visite du centre de tri du Fialet (inscriptions obligatoires).

En mai, c’est dans le département voisin du Tarn que le club se déplacera en autocar via Albi et Cordes.

Le 20 juin, visite du temple bouddhiste de Roqueredonde (contact et renseignements au 06 81 08 78 46 ou 07 68 92 70 42).