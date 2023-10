Prades-Salars. Le président de l’Aveyron échange avec les élus locaux autour de leurs projets

Arnaud Viala, président du département de l’Aveyron, s’est rendu à Prades-Salars pour rencontrer le maire et les élus du conseil municipal afin d’évoquer leurs préoccupations, mais aussi les projets communaux en cours et à venir. Les élus présents ont pu exposer les actions engagées et solliciter l’accompagnement du Département afin d’assurer la réussite de leurs futurs aménagements.

Doté de nombreuses compétences, d’une offre d’ingénierie territoriale et d’un éventail de dispositifs de soutien aux investissements structurants concourant à l’équilibre territorial, le Département peut ainsi veiller à apporter des réponses efficaces. Ensuite, il a rencontré la famille à la tête de la "ferme vachement fruitée", avant de se rendre sur le site de la plantation de myrtilles. Ils ont pu échanger autour des opportunités et des challenges liés à leurs multiples activités. Les entreprises aveyronnaises sont particulièrement moteurs dans l’enrichissement et le développement de l’attractivité du territoire, c’est pourquoi le Département s’engage à les soutenir.