En Europe, la jeune génération n'a pas tiré un trait sur la télévision

(ETX Daily Up) - Non, la télé n'est pas morte. Si la jeune génération passe ses journées sur son smartphone, elle ne délaisse pas pour autant. D'après un rapport, les jeunes préféreraient même regarder des vidéos sur leur poste de télé que sur leur smartphone.

La fin de la télévision a souvent été annoncée. Malgré le succès des smartphones, le poste de télé reste toujours autant important et ce, même chez les plus jeunes. D'après le rapport "WE TV and Entertainment Report" de YPulse menée sur environ 2.500 personnes âgées de 13 à 39 ans en Europe, 76% disposent d'une télévision, contre 88% d'un smartphone. Et pourtant, le poste TV devance les ordinateurs, détenus par 62% des sondés, et des consoles de jeux (58%). D'après le rapport, les Millennials et les Z ont en moyenne neuf appareils technologiques.

En Amérique du Nord, le constat est tout autre. Seulement trois jeunes sur cinq (59%) déclarent détenir une télévision. En Europe, l'intérêt des plus jeunes s'explique notamment par leur consommation contrairement à leurs semblables nord-américains. Trois jeunes sur cinq (63%) utilisent la télévision pour regarder des émissions sur le câble, par satellite ou la fibre chaque semaine contre 46% des Nord-Américains.

Plus que les contenus, c'est réellement l'appareil 'télévision' qui continue de séduire les jeunes. Ils sont 63% à affirmer préférer regarder des vidéos sur leur télévision que sur leur smartphone (60%), ou sur leur ordinateur portable (40%). En Europe, les jeunes de la génération Z et les Millennials passent en moyenne 10 heures par semaine à regarder des contenus sur leur télévision. En premier lieu, ils préfèrent notamment utiliser leur télé pour regarder leur service de streaming. D'après un autre rapport de YPulse, WE Media Consumption Report, Netflix arrive premier des services préférés des parents pour leurs enfants dans le but de regarder des contenus vidéo à 53%, suivi par Disney+ à 41%.

Les Millennials sont tout de même plus attachés à leur télévision puisque 57% d'entre eux, contre 37% de la génération Z, sont plus susceptibles d'utiliser la télévision, souligne le rapport. Et ils le transmettent également à leurs enfants puisque 55% des parents de la génération Y indiquent que leurs progénitures utilisent plus souvent la télévision pour regarder des vidéos que leurs smartphones ou tablettes.