Villefranche-de-Rouergue. Festival de jazz : une première à Villefranche !

Trois associations villefranchoises lancent "Jazz à Villefranche-de-Rouergue", une journée autour du jazz, le 8 juillet 2023…

l’AJAR, le Comité des Fêtes et les Espaces Culturels se sont associés pour proposer un festival de jazz le 8 juillet 2023.

"Ce serait bien de monter quelque chose ensemble… !" L’idée a germé l’été dernier lors d’une rencontre entre Michel Eugène, président du comité des fêtes, Serge Levy, membre de l’AJAR et Roland Garric des Espaces Culturels. Créer un tel évènement est paru évident car si l’AJAR fait vivre le jazz en programmant 5 concerts dans l’année, il manque à Villefranche un festival dédié alors que la ville possède la collection Hugues Panassié, 2e au niveau national et un fonds jazz important. De fil en aiguille, le projet avance. Tous les mois, les membres des trois associations se réunissent pour élaborer avec enthousiasme ce premier "Jazz à Villefranche-de-Rouergue". L’objectif : mutualiser les moyens humains, financiers et techniques, le tout officialisé lors de la signature d’une convention tripartite "L’union fait la force !" se plaît à dire Roland qui a passé une grande partie de sa vie à s’investir dans le milieu associatif, chaque association apportant ses compétences et spécificités. À l’AJAR, la programmation artistique, au comité des fêtes, la logistique, aux Espaces Culturels, la communication.

Le but : pérenniser le festival, le voir se développer pour qu’il devienne un incontournable de la vie culturelle de la ville. Ceci ne pourra se faire sans l’appui des institutions. La municipalité apporte, d’ores et déjà, son soutien. Des demandes d’aides sont en cours au Conseil départemental et à la Région.

L’importance du jazz à Villefranche

Cette première programmation est ouverte à différentes esthétiques et se veut festive. Le jazz se danse ! Elle inclut également des artistes de proximité, une volonté des 3 associations, et est accessible à tous les publics. L’après-midi, la scène, place Notre-Dame, est gratuite. L’entrée de la soirée payante, au château de Graves, est fixée à 15 € (tarif plein) et 10 € (tarif réduit).

Lors du point presse de mardi matin, Syvie Bouchaud, adjointe à la culture, a félicité les protagonistes de cette formidable initiative. "C’est une belle démarche qui met en avant, l’importante discothèque jazz de notre ville et la découverte de notre patrimoine. J’espère que le succès sera au rendez-vous !".

Place Notre Dame, scène gratuite :

- De 15h à 16h : "Les Squatteurs du Blues" - Depuis sa création en 2016 à Rodez, le groupe des Squatteurs est une aventure profondément humaine qui ne cesse de croître. 13 personnes sur scène, usagers de la psychiatrie, infirmier, médecin psychiatre et artiste médiateur qui vous emmèneront dans leur voyage musical composé de reprises et de créations originales.

- De 16h30 à 18h : "Baiser Volé". Duo composé du villefranchois Daniel Alogues à la trompette et au chant accompagné du pianiste decazevillois Guy Messinèse au piano. Un cocktail de musique latino, chanson française , jazz ,blues et musiques de film.

Château de Graves, scène payante

- 20h30 : "Hot Swing Sextet". Un sextet de musiciens débordant d’énergie. Balancement ,déhanchement et bonne humeur pour cette grande traversée du "middle- jazz" swing des années 30 entre Paris et Harlem.

- 22h30: "Ida y Vuelta ": Orchestre de Salsa Roots composé de 8 musiciens toulousains qui ravivent l’esprit mythique de la salsa New-Yorkaise et Portoricaine des années 70.

AFTER : DJ Policia, bien connu des salseros y salseras, clôturera le festival sur des sons latino... (Salsa /Kizomba / Bachata) . Ahinama !

Autour du festival : Exposition photo, visites collection Hugues Panassié ...en cours avec La Manufacture.

En cas de mauvais temps, la soirée aura lieu à la salle des Fêtes de Treize Pierres.

Ouverture prochaine de la billetterie.