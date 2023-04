Sénergues. Les cartes et la soupe au fromage ont fait bon ménage à Notre-Dame d’Aynès

Samedi 8 avril, la salle d’animation de Notre-Dame d’Aynès a accueilli vingt-quatre doublettes venues participer au concours de belote organisé par l’association éponyme.

Le président Jean-Pierre Combal, qui tenait la table de marque, était ravi cette belle participation.

Parmi ces concurrents, nombreux étaient ceux qui avaient pris de sacrées forces grâce à la sublime soupe au fromage gratinée au feu de bois dans le four du hameau.

On ne peut que féliciter les cuisiniers d’un soir et les organisateurs qui savent toujours aussi bien accueillir les "gastronomes-beloteurs". Félicitations également aux trois doublettes qui ont composé le podium du soir : Michel et Marcel 1ers avec 4 706 points, Janet et Marie-Thé 2es avec 4 595 points, Yvan et Denis 3es avec 4 494 points. Le résultat de cette manifestation sera affecté aux travaux d’entretien et de rénovation du petit patrimoine de la vallée.