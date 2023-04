Rugby : le coach de Rodez Jérôme Broseta "aimerait passer la main sur une réussite"

Le staff du Rodez rugby a prévu de se réunir ce mercredi soir.

Il était le grand absent de l’après-match dimanche sur le gazon de Paul-Lignon. De l’après gifle en réalité, reçue par Rivesaltes en barrage (9-20) après un duel lors duquel l’enjeu a tétanisé ses jeunes sang et or. Rentré aux vestiaires à vitesse grand V. "J’étais très déçu, a jeté, à froid cette semaine, le coach de Rodez Jérôme Broseta. J’avais le sentiment qu’on n’avait pas fait le match qu’on aurait dû, et cela même si Rivesaltes est une belle équipe qui mérite sa victoire."

Réunion ce mercredi soir

Pour autant, pas de quoi lui faire jeter l’éponge. Loin de là même. Lui qui a été de ceux qui ont pris le taureau par les cornes en 2019 quand le SRA, mort, a laissé un vide béant. S’investissant pleinement dans son successeur, le Rodez rugby. "Je l’ai toujours dit : mon idée, c’est de filer un coup de main au club. Mais si je ne suis plus dans le coup, pas de souci, je ne suis pas là pour m’accrocher", rappelle-t-il à 53 ans.

Mercredi soir, le staff dans son entièreté doit tenir réunion avec les dirigeants du club pour évoquer l’avenir. Un rendez-vous lors duquel l’ambition de monter en Fédérale 2 à la fin du prochain exercice, annoncée dès dimanche après match par le président Stéphane Floirac, devrait être au cœur des débats. Et qui pourrait aussi décider de l’avenir de la doublette Broseta-Pioch sur le banc du RR. Le premier ayant glissé avant ça : "J’aimerais passer la main sur une réussite." À suivre.