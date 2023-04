Tout ce qu'il faut faire (et surtout ne pas faire) quand on prépare une quiche

(ETX Daily Up) - Des épinards, des fèves, de la crème fraîche, des oeufs... Ce n'est pas tout de connaître le contenu de la recette du plat officiel qui célébrera le couronnement du roi d'Angleterre Charles III. Encore faut-il respecter certains principes, et se défaire aussi de certaines idées reçues, pour obtenir le résultat escompté. Une quiche, ce n'est pas si simple à préparer, même pour les Français...

Ne pas oublier de faire suer la garniture humide

Vous aviez pensé à tout et vous aviez même misé sur des produits de bonne qualité pour optimiser vos chances de réussite. Sauf qu'à la sortie du four, voilà que votre quiche est toute molle, à tel point que le démoulage s'avère compliqué... Dans la recette, y a-t-il des champignons sinon des oignons, des tomates ou des épinards comme dans la "coronation Quiche" du futur roi Charles III ? Les ingrédients qui rendent de l'eau à la cuisson doivent être cuits au préalable justement pour qu'ils ne dégorgent pas au moment de la cuisson de la quiche.

Dans son émission "Tous en cuisine", Cyril Lignac avait présenté une quiche aux champignons, revisitée avec une pâte à base de feuilles filo, qui prévoyait de faire revenir ces derniers avec du sel et un filet d'huile d'olive. Le chef médiatique prenait donc bien cette précaution avant d'enfourner sa préparation. D'ailleurs, pour ceux qui envisagent de faire une quiche lorraine, de grands chefs tels qu'Alain Ducasse, Philippe Etchebest ou Frédéric Anton font revenir d'abord les lardons dans une poêle, avant de les ajouter au mélange d'oeufs, de crème et de lait qui garnira la quiche.





En finir avec cette soi-disant astuce consistant à piquer la pâte avant cuisson

Tarte au chocolat ou aux fruits et jusqu'à la quiche lorraine, il est communément admis qu'il faut piquer la pâte à l'aide d'une fourchette avant d'enfourner. Les livres de recettes de grand-mère tout comme ceux de nombreux chefs l'écrivent noir sur blanc. Pourtant, le physico-chimiste Raphaël Haumont, qui travaille aux côtés du chef étoilé Thierry Marx pour appliquer les résultats de recherches scientifiques au domaine de la gastronomie, a répété sur diverses antennes, que ce soit France Inter ou dans "Le magazine de la santé" sur France 5, que cette "technique" donne un résultat dramatique.

Car ces interstices sont une porte d'entrée au liquide, ce qui fait ramollir la pâte. Le rendu est d'ailleurs catastrophique pour les tartes et quiches dite à crème prise, comme les quiches lorraines ou la tarte normande. Selon le scientifique, même si cet appareil se compose d'oeufs, de crème et de lait, le mélange est en réalité constitué à 70% d'eau. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il faut garder le papier sulfurisé dans le cas où on utilise une pâte toute prête. Au contraire, cela empêche l'eau de s'évaporer !

Pour éviter que la pâte ne soit mouillée, on peut badigeonner le fond d'un peu de blanc d'oeuf avant de la passer au four trois minutes. Cela permet de l'imperméabiliser. C'est une astuce régulièrement partagée par les pâtissiers non professionnels lorsqu'ils préparent notamment des tartes aux fruits.

Utiliser un moule ou un cercle en métal

Le moule en céramique ou en verre que vous avez hérité de votre grand-mère n'est pas l'idéal pour la préparation de votre quiche. Si beau soit-il, le résultat qu'il fournira aura moins l'effet escompté qu'un cercle à pâtisserie ou un moule en métal. C'est un matériau qui est d'une excellente conduction. On doit opter pour le verre davantage recommandé pour des recettes comme la panna cotta qui doit monter doucement en température lors de la cuisson. La quiche quant à elle doit être saisie. Les moules ne sont pas proscrits pour celle-ci compte tenu de leur garniture. Mais sachez qu'il existe des moules perforés permettant à la chaleur de mieux s'évaporer et d'obtenir une pâte croustillante.