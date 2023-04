Aveyron : à Rodez, en piste le 29 avril pour "La Croisière des comédies musicales"

Le grand spectacle imaginé par Émilie Combret sera joué à deux reprises le 29 avril à l’Amphithéâtre. Un show autour des grandes comédies musicales françaises avec près de dix-sept artistes professionnels.

Avec cette "Croisière des comédies musicales" qui sera jouée le 29 avril à l’Amphithéâtre, Émilie Combret se lance dans le grand bain des organisations de spectacle. Deux heures de show, au cours desquelles seront revisités en dix tableaux les grands succès de la comédie musicale française, de "Starmania" à "Robin des bois" en passant par "Notre-Dame-de-Paris", "le Roi Soleil", etc.

Si le spectacle a été joué à trois reprises à l’occasion de soirées privées, c’est la première fois qu’il sera dévoilé au grand public, avec un premier show à 15 heures et un autre à 21 heures. "Le test fut la soirée d’anniversaire d’Unicor. Nous avons joué devant près de 1 800 personnes, n’avons eu que des bons retours… Je me suis dit qu’il fallait se lancer. Et la première, je tenais à ce que cela se passe à Rodez, à l’Amphithéâtre."

Résultat, Émilie Combret se retrouve des deux côtés de la scène. En coulisses pour gérer toute l’organisation et sur scène, micro en main. Car la scène, elle la pratique depuis longtemps avec son groupe Mezzo Projekt et l’a éprouvée avec le grand orchestre Tony Bram’s.

Présence d’un magicien

Il n’empêche, avec la complicité de Mathieu Barbier, à la direction musicale, et sous le sceau de sa compagnie Ruthen’Art Company qu’elle a créée, et l’apport technique d’ASL Diffusion, Émilie Combret a véritablement pris goût à mettre sur pied ce grand spectacle. Cette artiste originaire de Saint-Geniez-d’Olt envisage même de créer une sorte de banque de spectacles.

En attendant, la pression monte petit à petit, à quelques jours de la grande première de la "Croisière". Même si elle est entourée d’artistes professionnels (dont l’Aveyronnais Olivier Savignac) avec trois chanteurs et deux chanteuses, quatre musiciens, sept danseurs et un magicien. Magicien qui assurera notamment la transition entre les différents tableaux.

"Nous effectuons un grand filage la veille, le vendredi, et place au spectacle le samedi", sourit-elle. "Il y a aussi cent vingt costumes, cela sera un peu sportif pour tout le monde".

C’est durant la période de Covid qu’Émilie Combret a imaginé ce spectacle. "À une période où l’on ne savait pas trop où on allait, je me suis dit, il faut créer un spectacle assis", explique-t-elle. Elle a donc imaginé cette "Croisière", dont la sortie ruthénoise a vocation à véritablement lancer ce spectacle, pour lequel elle imagine une belle tournée. Il ne reste donc plus qu’à embarquer. Rendez-vous le 29 !

Tarifs de 11 à 26 €.