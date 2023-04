Le Quatuor Madame sur les planches au théâtre

Dans le cadre de politique de diversification de l’offre culturelle, et pour valoriser le théâtre municipal, la commune de Villefranche programme, jeudi 27 avril un concert de musique s’adressant à tout public, à un prix d’entrée attractif afin que ce spectacle soit accessible au plus grand nombre.

Ensemble à cordes entièrement féminin, le quatuor Madame est composé de musiciennes de formation classique dont le parcours musical est similaire.

Riches de leur formation traditionnelle, spécialisées dans la musique ancienne et unies par l’envie de diversifier leur pratique, les musiciennes du quatuor se distinguent par leur éclectisme en proposant un répertoire très diversifié allant de la musique baroque, classique, jusqu’à la musique actuelle. Ce quatuor toulousain formé de jeunes musiciennes s’articule autour de 2 violons (Pauline Henric et Camille Suffran), un violoncelle (Estelle Besingrand) et un alto (Ophélie Renard).

Infos et réservation à l’office de tourisme. Tarifs : adulte 16 €. Tarif réduit pour les moins de 26 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA.