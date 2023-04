Prêts immobiliers : quelle est la tendance et quels sont les taux d'intérêt sur 15, 20 et 25 ans ?

Si vous désirez emprunter actuellement, sachez que les taux subissent une hausse qui va encore se poursuivre. Voici les taux pratiqués en mars sur 15, 20 et 25 ans.

Temps difficile actuellement pour les personnes désireuses de faire un emprunt immobilier. En effet, les taux n'en finissent plus de grimper.

Selon les derniers chiffres de L'Observatoire Crédit Logement CSA, le taux moyen des crédits immobiliers s'est établi à 3,04 % en mars, et atteignait même provisoirement 3,12 % mi-avril relate sur son site le quotidien économique les Echos.

Les auteurs de cette étude constatent que "l'accès au marché devient de plus en plus difficile, aussi bien pour les emprunteurs faiblement dotés en apport personnel que pour les ménages plus aisés" .

Taux moyen en mars pour un emprunt :

- sur une durée de 15 ans est de 2,86%

- sur une durée de 20 ans est de 3,05 %

- sur une durée de 25 ans est de 3,20 %

Taux en mars pour un emprunteur du 1er groupe (très bon)

- sur une durée de 15 ans est de 2,42 %

- sur une durée de 20 ans est de 2,64 %

- sur une durée de 25 ans est de 2,81 %

Taux en mars pour un emprunteur du 2e groupe (bon)

- sur une durée de 15 ans est de 2,85 %

- sur une durée de 20 ans est de 3,06 %

- sur une durée de 25 ans est de 3,22 %

Taux en mars pour un emprunteur du 3e groupe (moyen)

- sur une durée de 15 ans est de 2,99 %

- sur une durée de 20 ans est de 3,17 %

- sur une durée de 25 ans est de 3,31 %

Taux en mars pour un emprunteur du 4e groupe (moins bon)

- sur une durée de 15 ans est de 3,15 %

- sur une durée de 20 ans est de 3,34 %

- sur une durée de 25 ans est de 3,45 %

Selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, la hausse des taux va encore se poursuivre.