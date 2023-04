Chassé-croisé des vacances : où la circulation s'annonce compliquée sur les autoroutes ce week-end ?

Voici les secteurs à éviter si vous partez ou revenez de vacances ce samedi.

Les vacances se terminent pour la zone A ce week-end et commencent pour la zone C (région parisienne et Occitanie), Bison Futé anticipe quelques difficultés dans le sens des retours dès ce samedi 22 avril 2023.

Entre Orange (Vaucluse) et Lyon (Rhône), il est recommandé d'éviter l'autoroute A7 entre 14 heures et 19 heures, quand toute la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placée en niveau orange sur les routes.

Des difficultés pourraient aussi se faire sentir en Île-de-France en direction d'Orléans (Loiret). Mieux vaut être parti de la région parisienne avant 8 heures du matin, car "la circulation va s’intensifier jusqu’en milieu de journée et les difficultés se prolongeront jusqu’en milieu d’après-midi", prévient Bison Futé.

Les routes dégagées dimanche

La journée sera beaucoup plus apaisée sur les routes ce dimanche 23 avril, où aucune alerte n'a été donnée. "Les déplacements familiaux concerneront quasiment l’ensemble des grands axes de liaison du pays. Cependant, dans le contexte des congés de printemps, les vacanciers prennent leur temps pour partir et ne rentrent pas à la dernière minute. Cette dispersion dans le temps et dans l’espace permet de limiter les phénomènes de congestion sur les routes", décrypte Bison Futé.