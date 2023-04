Football : "On a fait le match qu’on voulait faire", les réactions après la victoire de Rodez à Annecy

Après la victoire (0-3) de Rodez à Annecy, samedi 22 avril, lors de la 32e journée de Ligue 2, les deux entraîneurs reviennent sur la rencontre.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

On a fait le match qu’on voulait faire. On savait que ce serait compliqué mais on est resté dans projet, ça a bien fonctionné. On a été dominé sans trop être mis en danger en première mi-temps. On a aussi eu quelques occasions qu’on n’a pas bien jouées. Ensuite, on s’est repris tactiquement. La consigne à la mi-temps était de jouer un peu plus haut, d’être plus juste techniquement, de rester dans nos principes. Pour le maintien, c’est toujours serré. On continue à bosser pour prendre des points et se maintenir le plus vite possible.

Laurent Guyot, entraîneur d’Annecy

La victoire de Rodez est logique, ils ont été meilleurs que nous. C’est la première depuis que je suis ici que je suis déçu par certaines attitudes. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier mais j’en tiendrai compte pour la suite. En première période, on s’est créé des situations. Il aurait fallu qu’on soit capable de marquer en premier, mais ce n’est pas sûr que cela aurait suffi quand on a vu la suite.