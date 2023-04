Espalion. Les élèves Erasmus + de l’IIC en voyage en Espagne

Les 17 élèves de seconde du lycée Immaculée Conception qui participent au projet Erasmus + et leurs deux accompagnateurs se sont rendus récemment en Espagne.

Le projet Erasmus +, débuté en 2020 à l’IIC a été "ralenti" pour cause de Covid, et il vient de se terminer avec la dernière mobilité en Espagne pour les élèves participant à l’échange.

Ce projet avait pour thème, les écoles interconnectées et le développement durable. Les élèves de première ont pu participer à la première mobilité en Italie en octobre 2022 et l’ensemble scolaire Immaculée Conception a reçu les partenaires italiens et espagnols en février. Merci encore aux familles d’avoir accepté d’accueillir les élèves pendant une semaine.

Fin mars, après un réveil très matinal, les élèves et leurs accompagnateurs ont pris le bus pour rejoindre l’aéroport de Toulouse et s’envoler vers Alicante, puis, après 1 h 30 de bus, arriver à Totana (province de la région de Murcia).

Accueillis chaleureusement par les familles et les deux enseignantes référentes, Cecilia et Isabel, les jeunes étaient contents de se retrouver, tandis que les adultes ont attendu leurs homologues italiens. Après une première journée passée en famille et une bonne nuit de sommeil, tout le monde avait rendez-vous pour une journée studieuse au Lycée Juan de la Cierva Cordorníu.

La semaine intense est passée très vite, avec au programme, la visite de l’agence de l’eau, un atelier poterie, une visite d’un parc national, une réception en mairie, des cours de cuisine régionales, une soirée astronomie.

Mais aussi, la visite d’un site archéologique, une soirée au restaurant avec tous les partenaires, un concert de la Banda du lycée, la visite de Murcia… Et encore, une journée à la plage, des moments de temps libre, un débat philosophique avec pour thème "Les jeunes d’aujourd’hui sont-ils heureux ?", des processions avec de multiples bandas…

Bref, pas le temps de s’ennuyer, un accueil parfait de la part des partenaires espagnols, un changement complet de rythme. On irait presque jusqu’à oublier les petits "désagréments" des deux annulations du vol retour, l’arrivée en France le dimanche midi au lieu du vendredi soir. Mais c’est aussi ça les voyages, de l’imprévu et surtout toujours de la bonne humeur.

Une ouverture aux autres, la pratique d’autres langues, des moments de partage, sortir un peu de sa zone de confort, devenir des jeunes citoyens européens, c’est ce qui est aussi proposé.